09-03-2021, Tekst FNV Young & United & 112Groningen.nl foto`s & Youtube Meternieuws.nl

Honderd studenten demonstreren tegen leenstelsel (Video)

Groningen - Ruim honderd Groningse studenten demonstreren vandaag tegen het huidige leenstelsel op de Grote Markt in de binnenstad van Groningen.

Omstreeks half vijf vanmiddag verzamelden ruim honderd studenten zich op de Grote Markt. De demonstratie tegen het leenstelsel is voor de #NietMijnSchuld campagne. De demonstratie in Groningen is een samenwerking tussen de Groninger Studentenbond (GSb), FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Tijdens de demonstratie worden de studenten ook toegesproken door een zevental sprekers. Waaronder nachtburgermeester Merlijn Poolman en Fenna Feenstra, voorzitter medezeggenschapsraad Hanzehogeschool, spraken tijdens de demonstratie.

Mislukt experiment

De studenten dragen tijdens de demonstratie academische baretten met daarop hun studieschuld. Julia Hofma: ‘Ik vind het belangrijk om te demonstreren omdat we daarmee laten zien dat er iets moet veranderen. Het leenstelsel was een experiment, dat is mislukt, en daar ben ik nu de dupe van. Terwijl ik er nooit voor heb gekozen om mee te doen aan dit experiment.’





Gemotiveerd

De studenten gingen begin februari in Groningen ook al de straat op om actie te voeren tegen het leenstelsel. Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United: ‘De studenten zijn enorm gemotiveerd. Het leenstelsel is echt een schuldenmachine. Het zadelt de studenten op met een enorme schuld, nog voordat ze aan hun werkende leven kunnen beginnen. De arbeidsmarkt wordt ook steeds onzekerder en het is maar de vraag of ze na hun studie (snel) een baan kunnen vinden.’







Pechgeneratie

In 2014 werd het leenstelsel ingevoerd, studenten kregen vanaf dat moment geen basisbeurs meer, maar moesten lenen voor hun studie. Gemiddeld leent een student 700 euro per maand en loopt de studieschuld per student al snel op tot 35.000 euro. Inmiddels is de totale studieschuld opgelopen tot boven de 21 miljard euro. Van Weegberg: ‘Een generatie die dus met een schuld begint, maar ook de rekening van de coronacrisis en vergrijzing moet betalen, moet dealen met de klimaatcrisis en een huizenmarkt die volledig op slot zit.’







Vier grote demonstraties

De demonstratie in Groningen is de eerste in een reeks van vier grote demonstraties in verschillende studentensteden. Op 12 maart zijn er demonstraties in Utrecht en Zwolle en op 13 maart gaan studenten in Amsterdam de straat op. Op 15 maart is er tot slot een mars in Wageningen met studenten uit het hele land.





#NietMijnSchuld

De demonstratie is onderdeel van de #NietMijnSchuld-campagne van FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond. Zij voeren actie voor een schuldenvrije basisbeurs en compensatie voor de leenstelselgeneratie.





Tekstbron: FNV Young & United