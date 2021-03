09-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

UMCG roept op: ‘Geef onze medewerkers waar ze recht op hebben’

Groningen - Samen met de zes andere Nederlandse UMC’s roept het Universitair Medisch Centrum Groningen de Nederlandse politiek op om verpleegkundigen en ondersteunend personeel ‘een faire en evenwichtige beloning’ te geven.

Dit is voor het werk wat ze in het afgelopen jaar hebben verricht. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra wil daarnaast dat preventie een grotere rol speelt in de Nederlandse medische wereld, dat er wordt geïnvesteerd in wetenschap en innovatie en dat er meer aandacht komt voor samenwerking en ontschotting in de zorg.





De umc’s bevinden zich, volgens de NFU, in een spagaat tussen het personeel, wat meer geld verdiend dan het krijgt en de beperkte budgetten. “We doen daarom een dringend appèl op de politiek om snel extra te investeren in de curatieve zorg, waaronder de mogelijkheid om waardering en erkenning aan onze professionals ook echt te bieden”, zo stelt het UMCG.

Met dank aan OOGTV.nl