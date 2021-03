09-03-2021, 112Groningen.nl

Twee inbrekers (42 & 51 jaar) aangehouden na woninginbraak Oosterparkwijk

Groningen - Afgelopen nacht heeft de politie twee mannen aangehouden in verband met een woninginbraak in de Oosterparkwijk.

Buurtbewoners zagen de inbraak, die omstreeks 04:00 uur plaatsvond in een woning aan de E. Thomassen à Thuessinklaan, gebeuren en alarmeerden meteen de politie. Politieagenten kregen de twee inbrekers in het vizier en hielden de mannen staande. Beide mannen hadden gestolen goederen van de inbraak bij zich, hierop werden de mannen aangehouden.





De mannen, een 42-jarige en een 51-jarige, beiden afkomstig uit Groningen werden overgebracht maar het cellencomplex waar zij werden ingesloten. De politie is een onderzoek gestart en zal de verdachten gaan horen over de zaak. Mede dankzij de alerte buurtbewoners wist de politie het tweetal aan te houden.





Volgens de politie zijn er afgelopen nacht meerdere inbraken gepleegd in de omgeving van de Oosterparkwijk. Het onderzoek naar de woninginbraken loopt nog en in het kader van het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen.





Heeft u afgelopen nacht, of wellicht eerder in de afgelopen periode, iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Oosterparkwijk? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: 2021061838