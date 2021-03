09-03-2021, Oogtv.nl (Bron)

Donderdag kans op zware windstoten, ook daarna herfstachtig

Groningen - Zonnig voorjaarsweer lijkt voorlopig geen kans te maken. Na zware windstoten op donderdag houdt het onbestendige weer aan. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag zijn er wolkenvelden met in de vroege ochtend nog kans op een buitje”, vertelt Kamphuis. “Gedurende de dag blijft het overwegend droog met later op de dag kans op een enkele opklaring. Bij een zwakke of matige noordenwind, wordt het 7 graden. In de nacht naar woensdag krijgen we te maken met opklaringen en is er vorst aan de grond mogelijk.”

“Woensdag begint de dag met zon, maar in de middag wordt het grijs en later volgt er regen. Het wordt dan 9 graden. Donderdag gaat onstuimig verlopen met een harde tot stormachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Er vallen buien met daarbij kans op zware windstoten. Het wordt 11 graden. Daarna houdt het onbestendige weer aan en is het echt herfstachtig.”

Dinsdagmorgen was het mistig in Groningen(foto)