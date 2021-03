09-03-2021, Dvhn.nl (Bron) & Oogtv

Kermisexploitanten gaan donderdag protesteren in Groningen

Groningen - Kermisexploitanten gaan komende donderdag in Groningen protesteren vanwege de coronamaatregelen. De actie wordt ondersteund door de Nederlandse Kermisbond, de NKB.

Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

De exploitanten willen met het protest duidelijk maken dat kermissen moeten worden gelijkgetrokken met pretparken. Men vindt dat als pretparken weer onder voorwaarden open mogen, dit ook moet gaan gelden voor kermissen. Kermisexploitanten worden hard geraakt door de coronacrisis. Eerder kregen zij 10,5 miljoen euro van het kabinet toegezegd.

Ondanks die toezegging is er volgens de NKB nog geen euro uitbetaald, terwijl pretparken wel volledig worden ondersteund. Zegt Oogtv.nl. Het protest in Groningen begint om 11.00 uur. Daarnaast wordt er ook in Breda, Den Haag en Amsterdam gedemonstreerd.