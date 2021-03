09-03-2021, Michael Huising 112Groningen & Redactie M. Nuver

Ongeval Nijverheidsstraat in Wildervank: 1 man(26) aangehouden(update)

Wildervank - Op de Nijverheidsstraat/C.W. Lubbersstraat in Wildervank botsten maandagavond door nog onbekende oorzaak om 21:50 uur twee auto’s tegen elkaar.

De bestuurder van één auto werd om onbekende reden aangehouden en is meegenomen naar het bureau. Op dit beruchte kruispunt gebeuren vaker ongevallen.

Het is en rot kruispunt aldus een omstander. Een ambulance controleerde de bestuurders, maar niemand hoefde mee naar een ziekenhuis. Een berger sleepte de auto`s af.

Update: Een 26-jarige man uit Midden-Groningen is maandagavond aangehouden. De man wordt verdacht van drugsgebruik. Bij een speekseltest bleek hij positief, op het politiebureau is een bloedproef afgenomen. In afwachting van de uitslag is de bestuurder naar huis gestuurd. Meldt Rtvnoord.nl.