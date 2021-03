08-03-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Kortsluiting in buitenlamp zorgt voor brandweer-inzet in Winschoten

Winschoten - De vrijwillige brandweer van Winschoten werd maandagavond omstreeks twintig over zeven gealarmeerd voor brand aan de Oudewerfslaan in Winschoten.