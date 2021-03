08-03-2021, 112Groningen.nl

38-jarige fietsendief aangehouden na diefstal lokfiets

Groningen - Afgelopen nacht, zondag 7 maart op maandag 8 maart 2021, heeft de politie een verdachte aangehouden naar aanleiding van een fietsendiefstal.

De politie had een zogeheten 'lokfiets' ingezet om de verdachte aan te kunnen houden. Op deze lokfietsen zit een 'track- en trace volgsysteem'. Als de fiets wordt gestolen kunnen agenten de fiets nauwkeurig volgen om uiteindelijk tot een aanhouding over te kunnen gaan. De lokfiets stond gestald op het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk in Groningen.





Toen de verdachte de fiets daadwerkelijk had 'gestolen' konden politieagenten de man volgen en op heterdaad aanhouden voor de fietsendiefstal. De verdachte, een 38-jarige Groninger, werd na zijn arrestatie overgebracht naar het cellencomplex waar de man werd ingesloten. De man werd door de politie gehoord in deze zaak.