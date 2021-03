Start Rotterdam Initiative

Het OM in Rotterdam startte het project met de politie in 2017, nadat gezien was dat de oplichting, ook wel bekend als de helpdeskfraude, hand over hand toenam in Nederland. Bij het project sloten zich al snel diverse partijen aan, zowel nationale als internationale, en zowel publieke als private. Het ging onder andere om het Duitse TeamViewer, de Microsoft Corporation, Vodafone/Ziggo, Moneygram, de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, en banken. Het belangrijkste doel was deze vorm van fraude terug te dringen en te verstoren. Vervolging is vanwege het feit dat de callcenters zich vaak in het buitenland bevinden, lastig.Voor het project is grote belangstelling in het buitenland. Want hoewel deze vorm van oplichting lastig is uit te bannen, heeft de samenwerking ertoe geleid dat partners meer informatie hebben, elkaar sneller kunnen vinden, en beter kunnen reageren op nieuwe trends.Het netwerk blijft in stand en dat is van belang voor de bestrijding van andere vormen van cybercrime. Die is binnen OM en politie belegd bij de verschillende parketten en eenheden. Voor Rotterdam is dat dus de Tech Support Scam, in Den Haag is dat bijvoorbeeld de CEO/BECfraude en Oost-Nederland de whats-appfraude. Door de aanpak van een vorm van cybercrime op een plaats te concentreren, wordt expertise opgebouwd, en worden in samenwerking met opsporingsdiensten en bedrijfsleven nieuwe manieren ontwikkeld om een fenomeen aan te pakken.Meer informatie over cybercrime is te vinden op www.veiliginternetten.nl www.om.nl/onderwerpen/cybercrime en www.politie.nl/themas/cybercrime.html