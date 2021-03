08-03-2021, 112Groningen.nl & Politie.nl (Bron)

Vijf aanhoudingen in onderzoek naar gewelddadige afpersing en afdreiging

Groningen - De politie heeft op 9, 10 en 16 februari in totaal vijf personen aangehouden, die worden verdacht van vrijheidsberoving, poging tot afpersing en afdreiging van een 55-jarige man uit Groningen.

Onderzoek





Money mule Een dag later hield de politie op 16 februari nog twee verdachten, een minderjarig meisje uit de gemeente Het Hogeland en een 41-jarige vrouw uit Uithuizen, aan voor betrokkenheid bij deze zaak. Zij hadden hun bankrekening ter beschikking gesteld Dit wordt ook wel money mule (geldezel) genoemd. Het afgedreigde geld van het slachtoffer werd namelijk op hun bankrekening gestort. Beide verdachten zijn na verhoor in vrijheid gesteld. Zij blijven wel verdachte in deze zaak. Na onderzoek wist de politie op 9 februari twee verdachten aan te houden voor betrokkenheid bij deze geweldszaak. Het betrof hier een minderjarige jongen uit de gemeente Het Hogeland en een 18-jarige jongeman uit Groningen.

Voorlopige hechtenis

Na onderzoek van de rekeninggegevens van de gebruikte bankrekeningen en met behulp van de verklaring van de aangever kwam nog een verdachte naar voren. Het ging hier om een 27-jarige man uit Groningen. Deze verdachte werd op 10 februari ingerekend. De 27-jarige Stadjer en de minderjarige jongen uit de gemeente Het Hogeland zitten nog vast in voorlopige hechtenis. De 18-jarige jongen uit Groningen is na verhoor in vrijheid gesteld. Ook deze Stadjer blijft wel verdachte in deze zaak.

Het geweldsincident vond begin januari van dit jaar plaats. Het slachtoffer had zich medio januari bij de politie gemeld om aangifte te doen. De man had begin januari een zakelijke afspraak met iemand gemaakt op een adres in de stad Groningen. Hij werd vervolgens korte tijd tegen zijn wil opgehouden in de woning. Dat gebeurde onder dreiging van geweld. De man kon op eigen kracht ontkomen aan de verdachten. De Stadjer moest op latere momenten een fors geldbedrag van enkele duizenden euro´s betalen. Dat heeft het slachtoffer ook gedaan.