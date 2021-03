08-03-2021, Ruben Huisman 112Groningen & Thijs Huisman 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand in Eelderwolde snel onder controle (Video)

Eelderwolde - In een recreatiewoning aan de Oude Badweg in Eelderwolde heeft in de nacht van zondag op maandag korte tijd brand gewoed.Zegt Oogtv.

De melding van de brand kwam rond 00.10 uur binnen. Volgens de melder was er sprake van een schoorsteenbrand. Daarop werden diverse brandweervoertuigen ter plaatse gestuurd. Brandweer Haren rukte uit met een tankautospuit, brandweer Eelde kwam ter plaatse met een tankautospuit en een watertankwagen en brandweer Stad assisteerde met een hoogwerker. “Toen de brandweer arriveerde was de brand al onder controle”. “Brandweerlieden hebben een nacontrole gedaan, maar hoefden geen blussing meer te doen.” Of er schade is ontstaan, en hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend. Niemand raakte gewond.