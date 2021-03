07-03-2021, Julian Spa - 112Groningen.nl

Brandweer in actie voor een gewonde zwaan bij Nieuw-Weerdinge

Nieuw-Weerdinge - De brandweer van Ter Apel werd zondagmiddag omstreeks drie uur opgeroepen voor een dier in problemen aan de Vledders in Nieuw-Weerdinge.