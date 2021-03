07-03-2021, Marc Dol - 112Groningen.nl

Auto te water bij Stadskanaal

Stadskanaal - Zondagmiddag is een auto te water geraakt aan de Drouwenerkade in Stadskanaal. Er zat op dat moment niemand in het voertuig.

Vermoedelijk is de auto van een oprit afgerold en vervolgens te water geraakt. Een berger werd opgeroepen om de auto uit het water te halen. De berger is ter plaatse gekomen en heeft met behulp van de kraan de auto geborgen. De auto liep veel schade op en is afgesleept door de berger.