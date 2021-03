07-03-2021, Oogtv.nl (Bron) & Nieuwsuur

RIVM: “In juli kan iedereen gevaccineerd zijn”

Landelijk - Het RIVM bevestigt dat wat demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) afgelopen week al zei: in juli kan iedereen gevaccineerd zijn.

Dat meldde het televisieprogramma Nieuwsuur zaterdagavond.

“Natuurlijk moeten we wel zeker weten dat de vaccins die beloofd zijn, ook daadwerkelijk komen”, vertelt Jaap van Delden. Van Delden is voor het RIVM programmadirecteur Covid-19-vaccinatie. “Bij de nieuwe farmaceuten is dat ook nog steeds onzeker, maar als er wordt geleverd moet het grootste deel van de bevolking die wil worden ingeënt, in juli in elk geval een eerste prik hebben gehad.” Zegt Oogtv.

Het RIVM gaat in deze berekening er van uit dat er een verdubbeling plaatsvindt in de levering van het Pfizervaccin en het nieuwe vaccin van Janssen. Laatstgenoemde komt aan het einde van deze maand beschikbaar. Grootste voordeel van het Janssen-vaccin is dat het al na één prik werkzaam is.