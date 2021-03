07-03-2021, Facebook politie Ommelanden Noord

Politie treft opzettelijk neergelegde wegblokkade aan op N33

Spijk - Van zaterdag op zondagnacht heeft de KMar deze wegblokkade aangetroffen op de N33 t.h.v. 171.5 (Uithuizen-Spijk).

Het lijkt er op dat deze constructie moedwillig op de weg is neergelegd. Een levensgevaarlijke situatie dus. De politie is inmiddels een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen.

Weet je iets over deze wegblokkade? Bel dan 0900-8844 of meld het via onze website https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

