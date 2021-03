07-03-2021, Stephan Jansema

Gewonde bij training MC Delfcross Farmsum (Video)

Farmsum - Tijdens een traininsronde op de crossbaan van MC Delfcross is volgens ooggetuigen een motorcrosser zondagmorgen vermoedelijk ten val gekomen en hierdoor lichtgewond geraakt. Hij werd ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel.

Ook werd de traumahelikopter uitvoorzorg ingevlogen, deze was kort ter plaatse maar is even later weer teruggegaan naar airport Eelde.

Tijdens het incident werd het ambulancepersoneel bijgestaan door de politie ter assistentie en lagen de trainingsronden kort stil, nadat de traumahelikopter weer vertrokken was zijn de trainingsronden weer hervat. zondagmiddag is de race.