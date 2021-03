06-03-2021, Ruben Huisman, Robin Feunekes, Thijs Huisman & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij schoorsteenbrand in Haren

Haren - De vrijwillige brandweer van Haren is zaterdagavond opgeroepen voor schoorsteenbrand aan de Emmalaan in Haren.

Eenmaal ter plaatse kwam er flinke rookontwikkeling uit de schoorsteen van de woning. De brandweer van Haren kreeg assistentie van de brandweer uit de stad Groningen die met een hoogwerker ter plaatse kwamen.





Bij aankomst is de hoogwerker meteen opgesteld, waarna twee brandweerlieden vanaf het dak een inspectie hebben uitgevoerd. Ondertussen hadden brandweerlieden de kachel, de pijp en het hele systeem losgekoppeld en naar buiten gebracht.





De brand in de houtkachel was snel onder controle. Uit voorzorg werd schoorsteengang van de schoorsteen gecontroleerd vanuit de hoogwerker. De woning werd door de brandweer geventileerd in verband met de hoeveelheid rook dat in de woning hing. Het is onbekend hoe groot de schade in de woning is.