06-03-2021, Annet Vieregge & Marije Timmer - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand in Oudeschans snel onder controle gebracht

Oudeschans - De brandweer van Bellingwedde werd zaterdagmiddag even voor vier uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Voorstraat in Oudeschans.