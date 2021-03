06-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Televisie, laptop en meerdere telefoons buitgemaakt bij inbraak in Corpus Den Hoorn

Groningen - Afgelopen nacht, van vrijdag 5 maart op zaterdag 6 maart 2021, tussen 00:00 en 09:00 uur is er ingebroken aan de Pasteurlaan in Groningen.

Bij de inbraak in de woning zijn meerdere goederen weggenomen. De dader(s) heeft/ hebben onder andere een televisie, een laptop en meerdere mobiele telefoons buitgemaakt bij de inbraak. De politie is een onderzoek gestart en is hierbij opzoek naar getuigen, informatie of wellicht camerabeelden.





Heeft u afgelopen nacht iets verdachts gezien of gehoord. Heeft u camerabeelden in de omgeving van de Pasteurlaan? Of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.