06-03-2021, Jordi Haverings Infoleek.nl/ 112Groningen

Politie blust met tuinslang schuurtje in Nieuw Roden (Video)

Nieuw-Roden - De brandweer van Roden is zaterdagmorgen even na negen uur opgeroepen voor een brand in een schuur/bijgebouw aan de Langewijk in Nieuw-Roden.

Achter de woning was brand ontstaan in een aangebouwd schuurtje. De politie eenheden die als eerste ter plaatse waren hebben met brandblussers en een tuinslang de brand grotendeels weten te blussen. De brandweer die met twee voertuigen ter plaatse waren hebben het blussen afgemaakt en een deel van de schuur gesloopt om zeker te weten dat het vuur uit was. Aldus de politie is de brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Dvhn