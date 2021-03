In een pand aan de Wipstraat was een CO-melder af gegaan. Zestien bewoners moesten hun woning verlaten. Brandweerlieden zijn bij aankomst met ademluchtbescherming naar binnen gegaan en hebben metingen verricht. Daarbij werd een sterke hoeveelheid CO gemeten. De brandweer is bezig met het ventileren van de woning.





Het is niet bekend wat de oorzaak is. De brandweer gaat samen met een installateur hierna kijken. Ook zal er naar gekeken worden of de bewoners terug kunnen in hun woning.





Koolmonoxide, een echte sluipmoordenaar

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis.

Een koolmonoxidevergiftiging kan echt iedereen overkomen. Het maakt je ziek en leidt in het ernstigste geval tot de dood. Het is van levensbelang dat mensen zich bewust zijn van het risico op een vergiftiging én hoe je deze kunt voorkomen. Meer informatie over koolmonoxide? Klik dan HIER

Eén persoon werd vanwege koolstofmonoxide klachten door een ambulanceverpleegkundige van een rapid responder gecontroleerd. Het is niet bekend of deze persoon mee moest naar het ziekenhuis. Vanwege het incident was de straat aan beide kanten afgesloten voor het verkeer.