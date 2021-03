05-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Auto slaat over de kop bij afrit N46 in Groningen (Video)

Groningen - Bij een eenzijdig verkeersongeval op de afrit van de N46 nabij de rijksweg in de stad Groningen is vrijdag aan het eind van de middag een persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten waaronder de brandweer werden omstreeks kwart voor zes gealarmeerd en rukten met meerdere voertuigen uit. Door nog onbekende oorzaak was een automobilist de macht over het stuur verloren. Daarbij sloeg de auto over kop en kwam tot stilstand in de berm.



Ambulancepersoneel heeft de automobilist gecontroleerd op verwondingen. De gewonde automobilist is daarna met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.



Door het ongeluk is de afrit van de N46 nabij de Rijksweg afgesloten voor het verkeer. Een berger zal de beschadigde auto gaan afslepen.