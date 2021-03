05-03-2021, 112Groningen.nl

Gemeente plaatst zeecontainers voor panden in Winschoten vanwege mogelijk instortingsgevaar

Winschoten - Voor twee panden aan de Blijhamsterstraat in het centrum van Winschoten zijn door de Gemeente Oldambt deze week zeecontainers geplaatst.

De zes grote zeecontainers zijn voor de panden geplaatst omdat de gevel en de muren dreigen in te storten. Beide panden zijn eigendom van de gemeente en staan al voor langere tijd leeg.





De zeecontainers zijn uit voorzorg voor de panden geplaatst. Als het daadwerkelijk het geval is dat de muren het begeven, dan moeten de zeecontainers ervoor zorgen dat de gevel niet op de straat terecht kan komen en hiermee wordt de schade aan andere woningen en panden beperkt.





Volgens RTVNoord is de Gemeente Oldambt met diverse partijen in gesprek om te kijken of de panden behouden kunnen worden en wat eventueel de mogelijkheden ermee zijn. Het is nog onbekend hoelang de zeecontainers voor de panden blijven staan.