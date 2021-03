05-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Werkstraf voor Stadjer die in studentenhotel werd betrapt met drugs

Groningen - Een 32-jarige man uit Groningen is voor drugsbezit veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur, waarvan tachtig uur voorwaardelijk.

De man had op 29 februari 2020 in een studentenhotel zestig xtc-pillen, speed en hennep op zak. De man had op dat moment geen dak boven het hoofd en hing urenlang in het pand rond. En dat viel op.





Hij was in die periode psychisch niet in orde en had de drugs per ongeluk op zak, zei hij tegen de rechter. Dat maakte hem niet minder strafbaar, antwoordde de rechter. De Stadjer is vaker met justitie in aanraking geweest en zit op dit moment een omgezette voorwaardelijke celstraf van vijftig dagen uit.