05-03-2021, 112Groningen.nl

Misdrijf uitgesloten bij lijkvinding in water in Appingedam

Appingedam - Eerder vanmorgen werd er in het water aan het Overdiep in Appingedam een overleden persoon aangetroffen.

Omstreeks acht uur vanmorgen werd het lichaam gevonden in het water. De politie heeft de gehele dag onderzoek gedaan naar de identiteit van de aangetroffen persoon en hoe deze om het leven is gekomen. Toen het lichaam in de middag uit het water werd gehaald werd duidelijk dat het om een man ging. Omstreeks kwart over vier meldt de politie Groningen dat het onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak is afgerond. Een misdrijf kan volgens de politie worden uitgesloten en de identiteit is vastgesteld.





De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.