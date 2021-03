05-03-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Twee tieners gewond bij ongeval tussen scooter en bedrijfsbus

Groningen - Bij een verkeersongeval tussen een scooter en een bedrijfsbus zijn vrijdagmiddag twee personen gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks tien voor twee op de Borgweg in de stad Groningen. Bij de fietsoversteekplaats kwamen een scooter, met twee opzittenden, en een bedrijfsbus met elkaar in botsing. Omstanders ontfermden zich over de gewonde slachtoffers totdat de hulpdiensten arriveerden.





De twee tieners die op de scooter zaten werden door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op hun verwondingen. Beide slachtoffers raakten licht gewond en konden na een medische controle opgehaald worden door familie.





Politieagenten van de dienst Team Verkeer kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval geweest, dit is verder niet bevestigd.





In verband met het ongeval was de Borgweg, tussen de Borgbrug en Meerstad, enige tijd afgesloten voor het verkeer. In het vaststaande verkeer stond een vrouw die weeën had en onderweg was naar het ziekenhuis, zo meldt Dagblad van het Noorden. De politie heeft de auto over het fietspad lang het ongeval geleid.





Omstreeks kwart voor drie werd de weg weer vrijgegeven door de politie. Beide voertuigen raakten fors beschadigd door het ongeval.