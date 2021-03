05-03-2021, Redactie 112Groningen.nl

Recreatiewoning zwaar beschadigd na brand in Sellingen

Sellingen - Aan de Lageweg in Sellingen is vrijdagmorgen om 07:15 uur brand ontstaan in een leegstaande recreatiewoning. Er was veel rookontwikkeling. De oorzaak is niet bekend.

Door de brand liep het pand grote schade op. De brand werd geblust en de politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.