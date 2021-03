05-03-2021, Twitter Politie Groningen

Stoffelijk overschot gevonden in het water bij Appingedam

Appingedam - De politie heeft na een melding het lichaam van een dode persoon aangetroffen in het water aan het Overdiep in Appingedam.

Ze zijn vrijdagmorgen een onderzoek gestart dat erop gericht is om helderheid te krijgen omtrent de identiteit van de persoon en de doodsoorzaak. De forensische opsporing en toezicht te water zijn onderweg in verband met het onderzoek dat in Appingedam zal gaan plaatsvinden.