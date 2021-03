05-03-2021, Twitter Politie Groningen

Lichaam van een man gevonden in het water bij Appingedam(update)

Appingedam - De politie heeft na een melding het lichaam van een dode persoon aangetroffen in het water aan het Overdiep in Appingedam.

Ze zijn vrijdagmorgen een onderzoek gestart dat erop gericht is om helderheid te krijgen omtrent de identiteit van de persoon en de doodsoorzaak. De forensische opsporing en toezicht te water zijn onderweg in verband met het onderzoek dat in Appingedam zal gaan plaatsvinden. Update: Alle scenario's(Moord/ zelfmoord/ noodlottig ongeval enz.) liggen op dit moment nog open, later op de dag volgt een update. Volgens onze eigen info is er niemand vermist op dit moment in de omgeving van Appingedam en omstreken. Update 12:10 uur: Het lichaam is uit het water gehaald. Het slachtoffer betreft een man. In het mortuarium wordt een schouw gedaan op het lichaam van de man. Over de identiteit en de doodsoorzaak kan nog niets worden gezegd.

