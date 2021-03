05-03-2021, Politie & foto`s Infoleek.nl

Dynamische verkeerscontrole in Groningen (resultaten)

Groningen - De Politie heeft op donderdag 04 maart 2021 een dynamische verkeerscontrole uitgevoerd in de stad Groningen. Tijdens de controle is gekeken naar de veiligheid van auto’s en overtredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.