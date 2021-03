05-03-2021, Marc Dol - 112Groningen

Fietser gewond na botsing met bestelbus

Stadskanaal - Een fietser is vrijdagochtend gewond geraakt na een botsing met een bestelbus.

De fietser reed over het fietspad op de Electronicaweg toen een bestelbus afsloeg waarbij de fietser, mogelijk door een laagstaande zon, over het hoofd werd gezien. Een ambulance kwam ter plaatse om de fietser te controleren. De fietser is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.