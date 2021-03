04-03-2021, 112Groningen.nl

Rietkraag vat vlam langs de N372 bij Peize

Peize - De brandweer van Peize werd donderdagavond omstreeks 19:52 uur opgeroepen voor een buitenbrand aan de N372 Groningerweg tussen Groningen en Peize.

Bij aankomst stond een rietkraag lang een waterrand te smeulen. Daarbij kwam veel rook vrij dat richting de N372 Groningerweg trok. De brandweer heeft de rietkraag geblust en de riet uit elkaar gehaald. Ook de politie kwam ter plaatse om poolshoogte te nemen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Nadat de brandweer klaar was met de bluswerkzaamheden zijn ze terug gegaan naar de kazerne.