Brandweer Stad zoekt negen nieuwe collega`s

Groningen - Brandweer Groningen start vandaag -4 maart 2021- met een wervingscampagne om negen nieuwe collega's bij de beroeps aan te trekken.

Vanwege natuurlijk verloop is het nodig om de beroepsploegen op sterkte te houden.

Op dit moment hebben we ongeveer 90 beroeps in de stad Groningen. Zij werken in 24-uurs diensten, in drie ploegen, op twee kazernes in de stad Groningen (Sontweg en Vinkhuizen). Door natuurlijk verloop stoppen collega's uit de beroepsploegen, daarom zoekt brandweer Groningen nieuwe mensen.

Word jij één van ons?

Wij zoeken enthousiaste mannen en vrouwen die willen werken aan de veiligheid in Groningen. Die samen willen werken in een hecht team. Een teamplayer met passie voor het vak en die altijd blijft leren om beter te worden in zijn/haar werk. Het is belangrijk dat je in het bezit bent van een zwemdiploma, omdat de mensen die nieuw binnenkomen opgeleid worden tot duiker. Ook mensen zonder brandweerervaring zijn welkom, want de brandweer verzorgt de opleiding. Word jij één van ons? Doe de eerste selectie en kijk voor meer informatie op: https://www.brandweer.nl/groningen/beroeps

Meer informatie is te vinden op www.brandweer.nl/groningen/beroeps. De campagne loopt tot begin april. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden. Zij schrijven zich eerst in voor één van de informatiewebinars en daarna start hun sollicitatieprocedure. Deze bestaat uit verschillende onderdelen, zoals gesprekken, fysieke testen, een outdoor-programma en keuringen. Per 1 september komen de nieuwe mensen in dienst bij brandweer Groningen.