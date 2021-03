04-03-2021, Politie Oldambt Twitter

Goede vangst: 79 bolletjes harddrugs bij hardleerse verdachte

Winschoten - Tijdens een onopvallende politie surveillance werd er door agenten gepoogd een voertuig te doen stilhouden, echter voor het voertuig stopte moest de bestuurder/verdachte nog iets kwijt vanuit het raam.

Het bleek te gaan om een hardleerse verdachte want net als op 03/12/2020 had ook nu deze verdachte maar liefst 79 bolletjes harddrugs in zijn bezit.

De verdachte is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. De drugs is in beslag genomen en zal worden getest door het NFI, daarna zal de drugs worden vernietigd.

