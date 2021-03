03-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Fietsster aangereden op Kraneweg, scooterrijder rijdt door

Groningen - Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de Kraneweg is een fietsster aangereden door een scooterrijder.

Het ongeluk gebeurde rond 19.20 uur. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Het gaat om een ongeluk waarbij een fietsster en een scooterrijder betrokken waren. De fietsster is aangereden maar het is onbekend of het echt een aanrijding was of dat de vrouw meer geschampt is. De scooterrijder is echter daarna doorgereden.





De vrouw is gecontroleerd door een verpleegkundige van de Rapid Responder. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Ook hebben agenten gesproken met ooggetuigen.

Met dank aan OOGTV.nl