03-03-2021, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Studentenhuis korte tijd ontruimd vanwege mogelijke gaslucht

Groningen - De Groninger brandweer werd woensdagavond om kwart over negen opgeroepen voor een melding van een gaslucht aan de Haddingestraat in de binnenstad van Groningen.

In een bijgebouw achter een studentenpand werd een gaslucht geroken. Omdat men de lucht niet vertrouwde werd de brandweer gealarmeerd die met spoed met een tankautospuit ter plaatse kwam.





Bij aankomst zijn brandweerlieden meteen het desbetreffende pand ingegaan om een verkenning te doen en metingen te verrichten. In verband met de gaslucht werd het pand korte tijd ontruimd door de hulpdiensten. Ook werd de Haddingestraat volledig afgesloten door de politie.





Uiteindelijk werden er in het pand geen gevaarlijke gassen of stoffen gemeten door de brandweer. Omstreeks half tien kon de straat weer worden vrijgegeven en konden de studenten weer terug naar hun woning. Wat de oorzaak van de gaslucht is geweest is niet bekend.