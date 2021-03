03-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Politie zoekt getuigen van beroving in Paddepoel-Zuid

Groningen - Afgelopen vrijdag, 26 februari 2021, tussen 20.40 uur en 20.50 uur heeft er een beroving plaatsgevonden in de wijk Paddepoel-Zuid in Groningen.

De beroving vond plaats tussen de Zonnelaan en de Lierstraat. Het slachtoffer stapte uit een lijnbus aan de Zonnelaan bij de bushalte 'Grote beerstraat' en werd benaderd door een groep van 4 á 5 jongens.





Eén van de jongens uit de groep sprak het slachtoffer aan. Een andere jongen uit de groep bedreigde het slachtoffer met een wapen waarna hij afstand moest doen van een persoonlijk eigendom.





Dader 1:

• Licht getinte jongen

• Slank postuur

• Zwarte North Face jas

• Witte sneakers van Nike

• Zwart mondkapje





Dader 2:

• Licht getinte jongen

• Ongeveer 175 cm lang

• Zwart gekleed

• Droeg een mondkapje of sjaal.









Van de overige daders is geen signalement bekend gemaakt door de politie. In verband met het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen.





Heeft u afgelopen vrijdag, 26 februari 2021, tussen 20.30 uur en 21.00 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Zonnelaan of elders in Paddepoel? Of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek? Meld dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook hetvolgende zaaknummer: 2021055623