03-03-2021, Melarno Kraan & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Forse binnenbrand in monumentaal woonhuis uit 1750 in Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans - De hulpdiensten werden woensdagavond omstreeks twintig voor zeven gealarmeerd voor een melding van een woningbrand aan de Achterstraat in Bad Nieuweschans.