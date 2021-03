03-03-2021, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Bewoner niet goed door vermoedelijk koolmonoxide, brandweer verricht metingen

Groningen - De brandweer van de stad Groningen werd vanavond tegen twintig over zes opgeroepen voor een melding van koolmonoxide-meting in de Rivierenbuurt.

In een woning aan de Driehovenstraat zou mogelijk sprake zijn van een hoeveelheid koolmonoxide dat was vrijgekomen. De bewoner, die nog geen maand in het appartement woont, klaagde over misselijkheid en hoofdpijn.





Brandweerlieden hebben binnen in de woning een controle uitgevoerd. Hierbij werden metingen verricht met een zogeheten 'viergasmeter'. De bewoner werd door een ter plaatse gekomen ambulance gecontroleerd vanwege zijn klachten. Of er in de woning daadwerkelijk koolmonoxide is gemeten is niet bekend.