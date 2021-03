03-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Vijf van zes verdachten steekpartij Foxhol op vrije voeten

Groningen - Vijf van de zes mannen die werden aangehouden voor een steekpartij in Foxhol afgelopen week zijn inmiddels weer vrijgelaten.





Een knoeperd van een mes

Volgens een buurtbewoner haalde de recherche zondagmorgen 'een knoeperd van een mes' uit de betreffende woning. Volgens de meeste omwonenden zijn de bewoners vriendelijke mensen die er ongeveer een jaar wonen.









Een 37-jarige man zit momenteel nog vast meldt het openbaar ministerie (OM). De 37-jarige man uit Polen woonde niet in de woning aan de K. Nieboerweg. Zaterdag was een van de vier Poolse bewoners van het huis jarig. Zij hadden een paar vrienden uitgenodigd om dat te vieren. Even na 21.00 uur liep het feestje uit de hand: twee bezoekers kregen ruzie en de een stak de ander neer.