03-03-2021, 112Groningen.nl & Koninklijke Marechaussee

Marechaussee pakt mensensmokkelaar in Ter Apel op

Ter Apel - De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen maandagochtend in de buurt van Ter Apel een 42-jarige man uit Steenbergen aangehouden voor mensensmokkel.

De Marechaussee controleerde een personenauto met daarin vier inzittenden. De bestuurder was in het bezit van een Nederlands rijbewijs. De drie mannelijke passagiers, waarvan er één minderjarig is, waren niet in het bezit van reisdocumenten. Uit het onderzoek rees het vermoeden dat er sprake was van mensensmokkel.





De bestuurder is aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De drie passagiers, vermoedelijk uit Syrië, hebben asiel aangevraagd en gaan het vreemdelingentraject in.