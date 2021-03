03-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Scooterrijder licht gewond na ongeval met bedrijfsbusje

Groningen - Bij een verkeersongeval tussen een elektrische scooter en een bedrijfsbusje is woensdagmiddag een persoon licht gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks vijf over vijf op de kruising van de Kraneweg met de Friesestraatweg in de stad Groningen. Door nog onbekende oorzaak kwamen de elektrische scooter en het bedrijfsbusje met elkaar in botsing. Door de botsing kwam de opzittende van de scooter ten val.

De scooterrijder werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op eventuele verwondingen. Gelukkig bleek het letsel mee te vallen en was vervoer naar het ziekenhuis niet nodig. De politie maakte rapport op van het ongeval en hielp de betrokken partijen met het invullen van de schadeformulieren.