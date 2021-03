03-03-2021, Daniel Linker - DitisRoden.nl

Man opgepakt in centrum Roden wegens bedreiging met een vuurwapen

Roden - Woensdagmiddag is een man opgepakt door de politie in Roden op het parkeerterrein bij de Westerbaan.

De man werd aangehouden wegens een bedreiging met een vuurwapen. De politie werd bij de aanhouding ondersteund door leden van het arrestatieteam. Om de man in te rekenen stond de politie op meerdere plaatsen in Roden de wacht te houden. Wie de man heeft bedreigd is en waar het is gebeurd is niet bekend. De man is meegenomen naar het politiebureau en zal daar worden verhoord.