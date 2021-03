03-03-2021, Niels Holterman DitisRoden.nl & Youtube

Doffe knal laat brandweer uitrukken (Video)

Nieuw-Roden - Woensdagmiddag even na 12:00 uur moest de brandweer van Roden in actie komen voor een nacontrole bij een woning aan de Langewijk.

De bewoners hadden een soort van explosie gehoord bij de woning , waar werknemers bezig waren om glasvezel aan te leggen. De doffe knal was naast het huis bij de oprit. De bewoonster schrok haar een ongeluk en belde voor de zekerheid de brandweer. Die heeft een gat gegraven of er een gasleiding was gesprongen.

Ook is er in de meterkast gecontroleerd. Enexis is ook ter plaatse om het eventuele probleem op te lossen. Wat nu daadwerkelijk het probleem is geweest, is tot nu toe onbekend. De uitvoerder van de glasvezelbedrijf denkt dat het om de compressor ging die een harde knal veroorzaakte door de perslucht die erin zat en plotseling vrij kwam. Maar of dat het dat daadwerkelijk was, blijft tot nu toe een mysterie.