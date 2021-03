03-03-2021, Rijksoverheid.nl

Winkels mogen weer op afspraak klanten ontvangen

Groningen - Vanaf woensdag 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per winkel mogen maximaal 2 klanten per verdieping zijn. Als klant moet je van tevoren een afspraak maken voor een tijdslot.

Voor winkels die overwegend levensmiddelen (eten en drinken) verkopen geldt een uitzondering. Tijdens de avondklok zijn deze winkels gesloten tussen 20:45 en 06:00 uur. Tussen 20.00 en 6.00 uur kunt u geen alcohol kopen of laten bezorgen.

Avondklok: zorg dat u 21:00 uur thuis bent

Per 23 januari 2021 geldt de avondklok van 21.00 tot 04.30 uur. U mag dan niet meer buiten zijn. Houd er daarom rekening mee dat u voor 21:00 uur thuis bent als u boodschappen doet.

Bestellen en afhalen en winkelen op afsrpaak mogelijk

Per 3 maart is het mogelijk om producten te bestellen en af te halen en te winkelen op afspraak bij alle niet-essentiële winkels.

Ga zo min mogelijk en kom alleen naar winkel

Doe uw boodschappen alleen, behalve als dit niet anders kan. Ga zo veel mogelijk naar de winkels of markten bij u in de buurt. Zo komt u zo min mogelijk in contact met anderen.

Ga als het rustig is naar winkel

Als u naar de winkel gaat, doe dit dan op een rustig moment. Bijvoorbeeld in de ochtend of op een doordeweekse dag. Vaak geven supermarkten informatie over de drukte in de winkel op hun website.

Bereid u voor op inkopen

Weet waarvoor u naar de winkel gaat. Maak thuis alvast een boodschappenlijstje.





Blijf thuis bij klachten

Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen. Vraag familie of buren om uw boodschappen te doen of bestel deze online. Dit kan vaak ook bij lokale winkeliers.

Bestellen en afhalen

Niet essentiële-winkels blijven voorlopig gesloten. Per 10 februari is het wel mogelijk om producten te bestellen en af te halen bij een winkel. Producten worden nu veel online gekocht en thuisbezorgd. Dit legt een grote druk op de pakketdiensten. Daarnaast krijgen de ondernemers hierdoor meer perspectief.

Voorwaarden voor bestellen en afhalen

Er zijn een aantal voorwaarden aan het bestellen en ophalen van producten bij een winkel:

Doe vooraf (minimaal 4 uur van te voren) een (online) bestelling bij een winkel of een locatie met een winkelfunctie;

U ontvangt een bevestiging met een tijdslot wanneer de bestelling af te halen is.

Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en afhalen;

Afhalen kan alleen binnen het afgesproken tijdslot;

De afspraakbevestiging bevat alle praktische informatie over het veilig en vlot afhalen van de bestelling;

U gaat alleen naar de winkel en haalt uw bestelling op aan de deur van de winkel;

Alleen als u klachtenvrij bent, kunt u de bestelling worden afgehaald;

De winkelier zorgt ervoor dat uw bestelling klaar staat;

U betaalt thuis vooraf, achteraf of zoveel mogelijk contactloos bij het afhalen.

Daarbij blijven natuurlijk ook de andere basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en geen groepsvorming.

Regels voor bestellen en afhalen

Veilig afhalen: tijd afspreken en afstand houden

Bestellen en afhalen vindt plaats onder strikte voorwaarden. Zo wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden onderling. Er wordt vooraf een afspraak gemaakt over het tijdstip van het afhalen van de bestelling. Zo voorkomt u drukte aan de deur.

Handhaving bij bestellen en afhalen

Met de detailhandel zijn goede afspraken gemaakt over (hygiëne)maatregelen in en om de winkel. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving hiervan. Uiteindelijk kan publieke handhaving (boa’s) optreden als maatregelen niet worden nageleefd. Dit is afhankelijk van de gemeente zelf.

Thuis bestellen, na 4 uur afhalen

Een bestelling moet minimaal 4 uur voor het afhalen gedaan worden. Klanten kunnen dus niet voor de deur van de winkel iets bestellen en gelijk meenemen.

Niet direct ruilen

Direct ter plekke ruilen van afgehaalde producten is niet toegestaan. Passen gebeurt thuis en ruilen kan volgens de voorwaarden van de winkelier per post.

Retourneren (terugbrengen) kan niet

Retour brengen naar de winkel is niet mogelijk. Als u een product heeft besteld en afgehaald en u wilt het retourneren, dan kan dat. U heeft wettelijk een bedenktijd van 14 dagen om het per post terug te sturen en geld terug te krijgen. De winkelier geeft aan hoe retourneren mogelijk is.

Ook voor overdekte winkelcentra

Bestelde producten worden alleen aan de deur van de winkel afgehaald. Dit kunnen ook winkels zijn in een winkelcentrum.

Praktische informatie over het afhalen

De manier van bevestigen van de bestelling is vormvrij en bepaalt de winkelier. Dat kan een sms zijn, mailtje of iets anders zijn. U krijgt in ieder geval te horen op welk moment u de bestelling kunt afhalen en waar u verder rekening mee moet houden.

Postpakket en reparatie/onderhoud

Voor reparatie/onderhoud en voor het brengen en halen van postpakketten mag je de winkel binnen, zoals dat tot nu toe al ging. Als er een combinatie is van postpakketten/reparatie en onderhoud én het afhalen van gekochte spullen, dan geldt dat de gekochte spullen buiten bij de deur worden afgehaald. Afgifte van bestelde producten vindt aan de deur plaats en de andere service mag binnen.

Bestelde producten en reparaties/onderhoud

Heb je producten besteld en wil je tegelijkertijd bij diezelfde winkel andere spullen voor reparatie en onderhoud brengen of halen , dan gelden de volgende regels: Tussen het (online) bestellen van producten en het afhalen moet een dagdeel van vier uur zitten. Deze producten worden buiten aan de deur afgehaald. Het is dus niet mogelijk om in de winkel deze producten te kopen of af te halen. De spullen voor reparatie en onderhoud mogen wel in de winkel worden gebracht en afgehaald. Het advies aan winkeliers is om alles zoveel mogelijk aan de deur te regelen. Als dat voor reparaties en onderhoud echt niet mogelijk is, moet hiervoor in de winkel een duidelijke looproute zijn.

Bestelde producten en postpakketten

Heb je producten besteld en wil je tegelijkertijd bij diezelfde winkel een postpakket brengen of halen, dan gelden de volgende regels: Tussen het (online) bestellen van producten en het afhalen moet een dagdeel van vier uur zitten. Deze producten worden buiten aan de deur afgehaald. Het is dus niet mogelijk in de winkel deze producten te kopen of af te halen. De postpakketten mogen wel in de winkel worden gebracht en afgehaald. Het advies aan winkeliers is om alles zoveel mogelijk aan de deur te regelen. Als dat voor postpakketservice echt niet mogelijk is, moet hiervoor in de winkel een duidelijke looproute zijn.

Ook voor contactberoepen

Als de winkelier een locatie met een winkelfunctie heeft, is het toegestaan om producten volgens bestellen en afhalen te verkopen. Dit geldt ook voor contactberoepen als een kappers of schoonheidsspecialisten. Zij mogen onder deze voorwaarden producten verkopen. Vanaf 3 maart mogen contactberoepen aan het werk, met uitzondering van sekswerkers. Dit is een plan van het kabinet, aangekondigd in de persconferentie van 23 februari.

Ook voor bouwmarkten en groothandels

Bouwmarkten worden gelijk gesteld aan andere niet-essentiële winkels. Er wordt dus een dagdeel van minimaal 4 uur aangehouden tussen het bestellen en het afhalen van uw bestelling. De uitzondering die al geldt voor groothandels (business-to-business) blijft bestaan. Dus in geval van spoedreparaties kunnen zelfstandig ondernemers, zoals bouwvakkers en loodgieters terecht bij bouwmarkten.

Warenmarkten

Een warenmarkt is iets anders dan een winkel of locatie met winkelfunctie. Er verandert niets voor warenmarkten, ze blijven open voor levensmiddelen en niet voor bestellen en afhalen van andere producten.

Alcohol kopen en laten bezorgen

U kunt geen alcohol kopen of laten bezorgen tussen 20.00 en 6.00 uur. U kunt wel alcohol online bestellen na 20.00 uur. Dit mag u dan niet laten bezorgen tot 6.00 uur.

Risicogroepen en boodschappen doen

Hoort u tot een risicogroep en wilt u boodschappen doen? Uw supermarkt heeft speciale openingstijden voor u. Dit is meestal 2 keer per dag 1 uur. Neemt contact op met uw supermarkt of kijk op de website wanneer u het beste boodschappen kunt doen.

Een schone winkel of supermarkt

Supermarkten besteden extra aandacht aan een schone winkel. Zij maken materialen zoals winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. De supermarkt of winkel mag zelf bepalen of zij uw karretje of mandje schoonmaken. Of dat zij u vragen dit zelf te doen.

Regels van de winkel zelf

De winkel of supermarkt waar u naar toe gaat kan eigen regels hebben. Soms moet u een winkelmandje of winkelwagentje gebruiken. Of uw handen schoonmaken met speciale gel. Luister altijd naar de aanwijzingen van het personeel.

Winkels mogen u weigeren

Winkels zorgen ervoor dat het in de winkels niet te druk wordt. Daarom mogen zij u weigeren als er te veel mensen in de winkel of supermarkt zijn. Zij vragen u dan te wachten of later terug te komen.

De winkel mag u ook weigeren als u zich niet aan de regels van de winkel houdt. Bijvoorbeeld als u geen mondkapje draagt.

Regels voor winkeliers

Lees de regels die voor eigenaren van winkels gelden op de pagina Corona en de regels voor winkeliers.

Regels voor corona en contactberoepen

Lees de regels die voor contactberoepen gelden (zoals de kapper en masseur).