02-03-2021, Ingezonden artikel & Foto door Ananya Jain via Pexels

Zo kun je kosten besparen met een dimmer op je LED-spots

Groningen - Vrijwel iedereen weet inmiddels wel dat het aanschaffen van ledverlichting een goede bijdrage levert aan het verlagen van de energiekosten.

Ledlampen verbruiken immers maar een fractie van de elektriciteit die nodig is voor het laten branden van een gloeilamp. Veel minder bekend is echter dat het dimmen van ledverlichting nog eens een mooie extra duit in het zakje doet. Ben je dus van plan om binnenkort nieuwe led spotjes van ledinbouwspotsleds.nl aan te schaffen, overweeg dan ook meteen om een dimmer te plaatsen.



Sfeervol je huis verlichten



Met de grote verscheidenheid aan ledverlichting is het tegenwoordig - letterlijk - een koud kunstje om je huis sfeervol te verlichten. Toch zul je wel een aantal lampen moeten ophangen om de ruimte in de avond volledig te kunnen verlichten. Bij aanschaf moet je altijd uitgaan van wat minimaal nodig is om dat resultaat te bereiken. Het moet immers te allen tijde mogelijk zijn om in het volle licht te zitten als daartoe de te behoefte is. Doorgaans zul je het in de meeste situaties met minder licht willen doen en wil je vooral dat het er allemaal mooi uitziet. In dat geval kan een led dimmer uitkomst bieden.



Niet geschikt voor elk type ledlamp



Een ledlamp moet gefabriceerd zijn om te kunnen dimmen, anders heb je niets aan de aangeschafte dimmer. Je zult dus bij aankoop direct rekening moeten houden met het feit dat je de lamp wilt kunnen dimmen. Dit staat over het algemeen keurig in de beschrijving van de lamp vermeld. Dat is dus wel een puntje om goed op te letten, want anders heb je alsnog een onjuiste aankoop gedaan.



Besparing



De besparing die je realiseert met ledverlichting is niet alleen gebaseerd op het aanmerkelijk geringere elektriciteitsverbruik. Ook de brandduur van dit type verlichting speelt een belangrijke rol. Ledlampen gaan veel langer mee dan gloeilampen, maar ook veel langer dan halogeenlampen, tl-verlichting of spaarlampen. Dat betekent dus dat je ze minder vaak hoeft te vervangen en dat scheelt weer in de aanschafkosten. Als je er dan ook nog voor kiest om de lampen te dimmen, Het is overigens niet zo dat een gedimde lamp de helft verbruikt van wat een lamp op volle sterkte zou verbruiken. Hoewel de besparing in dat geval minder dan de helft is, betreft het nog altijd een percentage dat de moeite waard is.