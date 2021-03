02-03-2021, DitisRoden.nl

Weg afgesloten geweest tussen Nieuw-Roden en Nietap vanwege een gaslek

Nieuw-Roden/Nietap - De weg tussen Nieuw-Roden en Nietap was dinsdagmiddag afgesloten voor al het verkeer vanwege een gaslek.

Op de Scheperij was rond 13.45 uur een gaslekkage ontstaan door werkzaamheden bij de aanleg van glasvezelkabels. Waarschijnlijk is een gasleiding geraakt door een graafmachine die daar een gleuf aan het graven was.





De brandweer van Roden is ter plaatse gekomen en heeft de lekkage veiliggesteld. De weg was enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Netbeheerder Enexis heeft de lekkage verholpen.