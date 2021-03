02-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Groningen scoort fors met boetes vanwege avondklok

Groningen - In de provincie Groningen zijn de afgelopen week 521 mensen op de bon geslingerd wegens het overtreden van de avondklok. Dat meldt de politie. Dat zijn er precies honderd meer dan de week er voor. Dat schrijft oogtv.nl.

In heel Noord Nederland kregen 784 mensen een proces verbaal. Groningen loopt in Noord Nederland dus ruim voorop qua boetes. In Friesland werden 165 boetes uitgedeeld en in Drenthe 89. Vorige week waren dat er respectievelijk 212 en 98.





Een verklaring voor het hoge aantal bekeuringen in Groningen heeft de politie niet. Landelijk kregen 6966 mensen een boete aan de broek.





De avondklok, tussen 21.00 en 4.30 uur, is ingevoerd om het coronavirus in te dammen en duurt nog tot 15 maart. Alleen mensen met een geldige reden mogen in die tijd op straat zijn.