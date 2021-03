02-03-2021, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl & Burgernet (Bron)

Twee jongens gezocht na beroving in Groningen (Update)

Groningen - De politie in Groningen dinsdagavond een burgernet gestart naar aanleiding van een beroving.

In de burgernet wordt gevraagd uit te kijken naar twee jongens van ca. 15-jaar in de omgeving van het centrum in Groningen. De jongens hebben het volgende signalement:



Verdacht nummer 1:

- Donkere huidskleur

- Blauw trainingspak

- Witte nike's



Verdachte nummer 2:

- Getinte huidskleur

- Grijze pet

- Groene jas



De beroving heeft plaatsgevonden bij de bushalte aan de Stationsweg. De slachtoffers raakten niet gewond en zijn meegenomen naar het politiebureau. De politie is in de omgeving naar de jongens aan het zoeken. Weet u waar deze jongens zijn, neem dan contact op met de politie.



Update 20:45 uur:

De politie laat weten dat de personen nog niet zijn aangetroffen. Ze hebben een onderzoek gestart. Mocht u informatie hebben dan verzoekt de politie om te bellen naar 0900-8844.



