02-03-2021, 112Groningen.nl & Burgernet

Jongen (3) in Noordwijk is weer terecht

Noordwijk - De politie Westerkwartier is dinsdagavond een Burgernet-actie gestart bij een vermissing van een 3-jarige jongen in de omgeving van Noordwijk.

Update 19:35 uur:

De politie laat weten dat de jongen in goede gezondheid is aangetroffen. Iedereen wordt bedankt voor het uitkijken.





In verband met privacy redenen is besloten om het signalement van de jongeman bij dit bericht te verwijderen.